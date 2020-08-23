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محمد السديري بعد الأمر الملكي بتعيينه: أسال الله العون والتوفيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، محمد السديري، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير التعليم.
وقال السديري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الثقة الغالية بتعييني نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وقيادته، كما أشكر وزير التعليم حمد آل الشيخ على ثقته، وجهوده لتطوير القطاع الجامعي.
وصدر أمر ملكي اليوم بإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه، مع تعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
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