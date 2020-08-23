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أم ثامر .. اشترت منزلًا وسيارات من بيع الكليجا
جذبت زوار مهرجان التمور ببريدة بمنتجاتها وروت التفاصيل
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهد مهرجان التمور ببريدة تواجد عدد من الأسر المنتجة في أركان مجاورة للسوق، ومن بين هذه الأسر بائعة الكليجا أم ثامر التي تعدها طازجة أمام المتسوقين؛ مما جعل الإقبال عليها كبيرًا للغاية.
خبرة طويلة في صناعة الكليجا
وتبلغ سنوات خبرة أم ثائر 35 عامًا، وشاركت في عدة مهرجانات في المملكة أبرزها مهرجان الكليجا الذي يقام بشكل سنوي في مدينة بريدة، وحظيت كليجا أم ثامر بإعجاب متذوقيها لاطلاعهم مباشرة على طريقة صنعها.
“متابعات الخليج 365” التقت بها حيث قالت إنها تعمل في هذا المجال منذ سنوات، ولها خبرة طويلة، وهناك إقبال كبير على منتجاتها في كافة الفعاليات التي تشارك بها.
وأضافت أم ثامر، أنها بفضل من الله اشترت منزلًا لها وسيارات من بيعها للكليجا، وأنها تأتي لمهرجان التمور منذ الفجر حتى الساعة العاشرة صباحًا، ومن العصر حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.
مشاركة في مهرجانات وفعاليات
وأشارت أم ثامر أنها تشارك كل عام في المهرجان، ولكن هذا العام أفضل من الأعوام السابقة لما يشهده من تطور، وأضافت أن منتجاتها وصلت إلى خارج المملكة، وبالتحديد دولة الكويت وكذلك بقية مناطق المملكة.
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