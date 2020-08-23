محمد السديري نائب وزير التعليم للجامعات صاحب خبرة أكاديمية كبيرة في نظم المعلومات الإدارية

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدر، اليوم الأحد، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن تركي السديري نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

محمد السديري هو أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال نظم المعلومات الإدارية في كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود بالرياض، وهو متخصص في نظم المعلومات الإدارية، كما أن لديه سيرة أكاديمية كبيرة تستعرض “متابعات الخليج 365” بعضها.

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نال محمد السديري دراسات ما بعد الدكتوراه في التعليم والتدريس من جامعة كينج كولج ببريطانيا، كما حصل على شهادة الدكتوراه في تخصص إدارة أعمال- نظم المعلومات الإدارية من جامعة لستر ببريطانيا بعنوان “تقنية تبادل البيانات الإلكترونية: دراسة تطبيقية على الشركات في المملكة العربية السعودية” وذلك في يوليو 2000م.

كما حصل السديري على ماجستير إدارة أعمال تخصص نظم معلومات إدارية من جامعة كاليفورنيا الحكومية، في لوس أنجلوس شهر أغسطس 1996م، وأيضًا ماجستير اقتصاد من جامعة كاليفورنيا الحكومية في بومونا بلوس أنجلوس في 1996م.

وحصد نائب وزير التعليم الجديد أيضًا شهادة بكالوريوس إدارة أعمال من كلية الاقتصاد والإدارة جامعة الملك عبدالعزيز في عام 1988م.

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