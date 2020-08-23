ما هى مزايا وعيوب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؟

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متابعات الخليج 365 - الرياض

هل لديك فواتير تحتاج لدفعها؟ أو ربما تريد إرسال أموال إلى شخص ما أو التحقق من رصيد الحساب؟ للقيام بكل هذه المهام وغيرها، لست مضطرًا للذهاب إلى البنك بعد الآن، حيث أتاح تطور التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى الإنترنت للجميع فرصة إنجاز أعمالهم المصرفية دون الذهاب إلى البنك.

وتصنع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فارقًا ضخمًا وتوفر مزايا جمة، وهو ما يفسر السبب في زيادة شعبيتها باضطراد خلال السنوات الأخيرة. وبرغم كونها خدمة معروفة لدى معظم الناس، يظل من المفيد معرفة المزيد حول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وفيما يلي يمكن التعرف في السطور القادمة على مزايا وعيوب هذه النوعية من الخدمات البنكية.

ما هى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وما الغرض منها؟

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي يطلق عليها أيضًا الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو الخدمات البنكية عبر الويب، هى نوع من الخدمات التي تسمح للمستخدمين بإنجاز معاملاتهم المالية عبر الإنترنت.

ولا يحتاج العملاء إلى زيارة البنك لإرسال أموال أو الاطلاع على رصيد الحساب، ولا يحتاج الأمر سوى اتصال جيد بالإنترنت وحاسب محمول أو شخصي.

وتُقدم أيضًا بعض البنوك خدماتها المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، والتي يتم إجراؤها عبر إحدى تطبيقات الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

الهدف الرئيسي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت هو تبسيط الطريقة التي ننجز بها مختلف الخدمات المرتبطة بحسابنا البنكي.

وتسعى البنوك إلى تعزيز تجربة العميل بشكل عام، وبكل تأكيد فإن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هو تبسيط طرق إنجاز المهام الأساسية، مثل إرسال الأموال، حتى لا يُضيع العميل وقته ومجهوده في زيارات متكررة للبنك.

ما هى أنواع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؟

عندما نسمع مصطلح الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يتبادر إلى أذهاننا على الفور فكرة الوصول إلى حسابنا البنكي عبر حاسب محمول أو كمبيوتر مكتبي. في واقع الأمر فإن الخدمات المصرفية وبرغم أنها تندرج تحت فئة واحدة إلا أنها تضم العديد من الفئات الفرعية والخدمات المختلفة. يشمل ذلك:

• الخدمات المصرفية التواصلية عبر الإنترنت – تسمح بإجراء بعض الاتصالات بين البنك والعميل، ولكن يقتصر التفاعل على بعض الأساسيات، مثل الاستفسارات العامة حول الحساب والاطلاع على أخر التحديثات وغيرها من الأمور المشابهة.

• المعاملات المصرفية عبر الإنترنت– هى أكثر أنواع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت شيوعًا حيث توفر جميع المزايا التي تنطوي عليها الخدمات المصرفية “التقليدية”. توفر هذه النوعية من الخدمات للعميل ميزة التحكم الكامل في الحسابات وإجراء الإيداعات والمسحوبات والتحديثات والتحويلات والمدفوعات.

وبما أننا تحدثنا عن المعاملات عبر الإنترنت، فإن الخدمات المصرفية تحت هذا المسمى تدعم عادةً الخدمات التالية:

• التحويل الإلكتروني الداخلي للأموال (NEFT) – هو نظام دفع يتيح تحويل الأموال من شخص لآخر.

• التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) – هو نظام لتحويل الأموال من بنك لآخر في “الوقت الحقيقي” وعلى أساس “إجمالي”.

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• نظام المقاصة الإلكتروني (ECS) – دفع الفواتير ورسوم الخدمات العامة.

• خدمة الدفع الفوري (IMPS) – تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة.

مزايا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت:

الميزة الأهم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت هو الأريحية والسهولة التي توفرها. يمكنك إجراء المعاملات ودفع الفواتير بسهولة بغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه وفي أي وقت من اليوم. لست بحاجة إلى التخطيط مسبقًا للذهاب إلى البنك أو القلق بشأن الوقت الطويل الذي ستقضيه في انتظار دورك.

وعلاوة على ذلك، فإن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تتسم بالسرعة والكفاءة. يتم تحويل الأموال من حساب إلى آخر بشكل فوري تقريبًا، خصوصًا إذا كان الراسل والمرسل إليه لديهم حسابات مع نفس البنك.

تتميز عملية فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت أيضًا بسهولة كبيرة؛ لست بحاجة أن تكون خبيرًا في التكنولوجيا للقيام بذلك. وبنفس المنطق ستجد أيضًا سهولة كبيرة في استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

تقليص المهام الروتينية يعني عادةً انخفاض الرسوم وتقديم أسعار فائدة أعلى على حسابات الودائع.

يمكنك الوصول إلى حسابك على مدار 24/7، وذلك بالمقارنة مع الطريقة التقليدية والتي تتطلب منك الذهاب شخصيًا إلى البنك خلال ساعات العمل الرسمية.

يعتبر التنوع أيضًا واحد من أهم جوانب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. تدعم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مهام متنوعة، ولكن تختلف القائمة التفصيلية للخيارات المتاحة من بنك إلى آخر.

بشكل عام، يستطيع العميل الاطلاع على كشوفات بطاقات الائتمان، طلب إصدار دفاتر شيكات جديدة، تفعيل أو إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي، تحديث البيانات الشخصية، دفع الفواتير بشكل دوري وتلقائي، الاطلاع على المحافظ الاستثمارية، التبرع للجمعيات الخيرية بشكل فوري، والعديد غيرها.

تتميز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أيضًا بأنها آمنة ومؤمنة. تستخدم البنوك آليات وبروتوكولات مختلفة لحماية معلومات وخصوصية وأمان عملائها.

عيوب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت:

برغم المجموعة الواسعة من المزايا التي توفرها الخدمات البنكية عبر الإنترنت، إلا أن هناك بعض جوانب القصور التي يجب مراعاتها. تشمل العيوب الرئيسية لهذه النوعية من الخدمات المصرفية المشاكل التقنية وصعوبة إجراء عمليات الإيداع.

وإجراء بعض المعاملات المعقدة قد يكون أمرًا صعبًا عند الاستعانة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. أيضًا لا ننسى أن هذه النوعية من الخدمات تلغي الفوائد التي قد يجنيها العميل من العمل مع مصرفيين محترفين. وبرغم أن البعض قد يفضل ذلك، إلا أن بعض الرجال والنساء يفضلون الاعتماد على التوجيهات والمعلومات التي يسديها موظفي البنك بشكل فعلي. بالنسبة لهؤلاء فإن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ليست عملية بالقدر الكافي.

وفيما يتعلق بالمشاكل التقنية ومخاوف الأمان، تلعب الطريقة التي نتعامل بها مع الإنترنت دورًا كبيرًا في هذا الصدد. فتح مواقع الويب المشبوهة، النقر على روابط غير موثوقة، استخدام شبكات الواي فاي العامة، مشاكل الأجهزة الإلكترونية، كل هذه أمثلة على العديد من الممارسات التي قد ينشأ عنها مشاكل أمنية تؤثر سلبًا على استخدامك للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وبرغم ذلك فان معظم عيوب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يمكن تجنبها تمامًا وحلها بسهولة. يكمن السر في تبني عادات أفضل عند استخدام حاسبك المكتبي أو المحمول.

ويجب الحرص كذلك على اتباع تعليمات البنك كي تظل آمنًا عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ويعد الغرض الرئيسي من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت هو تسهيل إدارة حسابك وإجراء المدفوعات وغيرها من المهام ذات الصلة. توفر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عدد هائل من المزايا، ولكن يعتريها أيضًا بعض أوجه القصور، مع ملاحظة أن معظم هذه العيوب ترتبط أساسًا بعاداتنا الشخصية في استخدام الإنترنت. كلما تعاملت بحكمة أثناء تواجدك عبر الإنترنت، كلما سهلت على نفسك فرصة حماية معلوماتك وأموالك طوال الوقت.

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