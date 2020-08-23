، مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم الحاويات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "قدح": الأمانة تتابع رصد المخالفين للاشتراطات البلدية

ألزمت وكالة شؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، شركات النظافة الخاصة بتعقيم حاويات النظافة، ورشها بالمعقمات والمطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن البلدية تواصل خطتها الدورية في تطهير الحاويات التجارية، ونقل مخلفات البناء بالأحياء السكنية في عدد من المواقع بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة.

ودعا رئيس بلدية العمرة الفرعية أصحاب المشاريع والمباني تحت الإنشاء أو الترميم إلى التعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بجمع ونقل مخلفات البناء، وإلزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى، مؤكدًا أن الأمانة لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة ورصد المخالفين للاشتراطات البلدية حفاظًا على المنظر العام.