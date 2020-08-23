محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغت 5,643,812 والوفيات 175,651 شخصًا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 1,006 حالات وفاة. وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة. 23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 11:47 PM Advertisements إجمالي الإصابات بلغت 5,643,812 والوفيات 175,651 شخصًا الولايات المتحدة تسجل 45,265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,006 وفيات الولايات المتحدة تسجل 45,265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,006 وفيات سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 45,265 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 1,006 حالات وفاة. وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 5,643,812 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 175,651 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 45,265 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1,006 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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