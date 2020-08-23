، كاريلو يرفض عروض اللعب بأوروبا من أجل الهلال.. والفريق يتأهب لملاقاة الفيصلي ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة ""elfutbolero البيروفية أن مواطنها أندرية كاريلو لاعب الهلال الذي لا يزال متمسكاً بموقفه بالاستمرار مع بطل آسيا رغم تلقيه عدة عروض احترافية للعب في أوروبا.
وقالت الصحيفة البيروفية في تقريرها عن كاريلو أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري الانكليزي في 2019 كانت من فرق فولهام وليستر سيتي، لكن الراتب كان أقل مما يتقاضاه مع الهلال لذلك رفض العودة إلى أوروبا.
وتابعت كاريلو لم يشارك أساسياً مع الهلال سوى في مباراة واحدة منذ استئناف الدوري السعودي ولم يظهر بمستوى جيد، لكنه في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته بقرار اللعب في الهلال.
ميدانياً أدى فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الفيصلي مساء يوم بعد غد الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عقد الجهاز الفني اجتماعاً مرئياً باللاعبين، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو خلال المران على الجوانب الفنية، وطبق رازفان تدريبات تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من الملعب، فيما واصل الثنائي عبدالله عطيف وكارلوس إدواردو برنامجيهما التأهيليين.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 11:36 PM
كشفت صحيفة ""elfutbolero البيروفية أن مواطنها أندرية كاريلو لاعب الهلال الذي لا يزال متمسكاً بموقفه بالاستمرار مع بطل آسيا رغم تلقيه عدة عروض احترافية للعب في أوروبا.
وقالت الصحيفة البيروفية في تقريرها عن كاريلو أن اللاعب تلقى عدة عروض من الدوري الانكليزي في 2019 كانت من فرق فولهام وليستر سيتي، لكن الراتب كان أقل مما يتقاضاه مع الهلال لذلك رفض العودة إلى أوروبا.
وتابعت كاريلو لم يشارك أساسياً مع الهلال سوى في مباراة واحدة منذ استئناف الدوري السعودي ولم يظهر بمستوى جيد، لكنه في العديد من المقابلات يؤكد على سعادته بقرار اللعب في الهلال.
ميدانياً أدى فريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريبه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الفيصلي مساء يوم بعد غد الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عقد الجهاز الفني اجتماعاً مرئياً باللاعبين، حيث ركز المدير الفني رازفان لوشيسكو خلال المران على الجوانب الفنية، وطبق رازفان تدريبات تكتيكية وفنية عبر مناورة على جزء من الملعب، فيما واصل الثنائي عبدالله عطيف وكارلوس إدواردو برنامجيهما التأهيليين.
، كاريلو يرفض عروض اللعب بأوروبا من أجل الهلال.. والفريق يتأهب لملاقاة الفيصلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر كاريلو يرفض عروض اللعب بأوروبا من أجل الهلال.. والفريق يتأهب لملاقاة الفيصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.