، "بنك التنمية" يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف ،

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أعلن بنك التنمية الاجتماعية، قبل ساعات، عن تحديث للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف.
ونستعرض فيما يلي التحديثات التي أجراها البنك:
أعلن البنك أنه تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
تمويل الزواج: هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.
وتمويل الأسرة: هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة.
وتمويل الترميم: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.
الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط.
المادة الثانية: الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (12,500) ريال.
المادة الثالثة: الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح حسب الجدول التالي: (1)
كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاقه مؤخراً منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
"بنك التنمية" يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلافهادي العصيمي الخليج 365 2020-08-23
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، قبل ساعات، عن تحديث للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف.
ونستعرض فيما يلي التحديثات التي أجراها البنك:
أعلن البنك أنه تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
تمويل الزواج: هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.
وتمويل الأسرة: هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة.
وتمويل الترميم: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.
الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط.
المادة الثانية: الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (12,500) ريال.
المادة الثالثة: الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح حسب الجدول التالي: (1)
كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاقه مؤخراً منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:19 PM
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
11:43 PM
أطلق منتج "نفاذ" لتمويل الأعمال الحرة ورفع فئة عملائه ممن تقل رواتبهم عن 14 ألفاً
أعلن بنك التنمية الاجتماعية، قبل ساعات، عن تحديث للقروض الاجتماعية، تضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف.
ونستعرض فيما يلي التحديثات التي أجراها البنك:
أعلن البنك أنه تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
تمويل الزواج: هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج.
وتمويل الأسرة: هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة.
وتمويل الترميم: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.
الفصل الثاني: نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط.
المادة الثانية: الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري (12,500) ريال.
المادة الثالثة: الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد. وتتوزع الشرائح حسب الجدول التالي: (1)
كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن إطلاقه مؤخراً منتج (نفاذ) كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل الأعمال الحرة، ضمن مبادرات البنك، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفاً تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، وذلك برفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
، "بنك التنمية" يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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