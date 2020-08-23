شكرا لمتابعة خبر عن «القصبي» يُعلق على توطين المهن الهندسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على قرار توطين المهن الهندسية، قائلا:" سوف يُمكّن المهندسين من أبناء وبنات وطننا الغالي من الفرص الوظيفية، ونتطلع لمزيد من الإبداع والابتكار بأيادٍ وطنية في شتى المجالات ".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرر توطين المهن الهندسية، ووضع حد أدنى للأجور.

وجاء قرار توطين المهن الهندسية امتداداً لمساعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص تحقيقاً لتطلعات القيادة.