شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طالبات في عهد الملك فيصل يعبّرن عن رأيهن في الحجاب والرقص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر طالبات سعوديات في مدرسة دار الحنان بعام ١٩٦٦، في عهد الملك فيصل يجيبن على سؤال مراسل بشأن الحجاب والرقص.

سأل مراسل الطالبات، قائلا:" ماذا تشعرين عندما تتحدثين إلينا بدون حجاب.. هل تفضلين أن تُرين بالحجاب أم بدونه ".

وردت إحدى الفتيات، قائلة:" أنا أفضل من دون الحجاب "، بينما رأت أخرى: " وأنا أفضل من دونه ".

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ووجه المراسل سؤالا آخر لهن، قائلا:" لماذا أنتن مضطرات للبس الحجاب "، فأجابت إحداهن، قائلة:" لأنه عرف إسلامي، هذه عادات وتقاليد في بلدنا، ولكني أفضل ألا ألبسه ".

وعلى نحو آخر، أوضح المراسل خلال عمل تقريره:" في بلدان أخرى كا انجلترا وأمريكا وكندا الفتيات في عمركن يذهبن في الليل إلى الخارج ويرقصن مع أصدقائهم في السهرات، لكن أنتم من غير المسموح لكم القيام بهذا بسبب دينكم.. هل تشعرن أن حياتكم مملة؟ ".

قالت إحدى الطالبات خلال إجابتها:" أنا أفضل مجتمعنا، وأحب أن أرقص أيضا، ولكن ليس كما يقوم به الآخرون ".