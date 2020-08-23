شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تحدّد شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية، أن يكون المستفيد يتيمًا أو من أسرة ضمانية، أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، كما يستثنى من ذلك المرأة غير السعودية الجنسية المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.

وكشفت الوزارة عن الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي، ومنها الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ومازالوا في مراحل التعليم، الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عامًا ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن، الإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن حتى الآن، الإناث اللاتي لم تلتحقن بوظيفة عمل.