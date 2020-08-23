شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور محمد السديري .. نائب وزير التعليم الذي استغل دراسته الخارجية لخدمة الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صدر اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور محمد السديري، نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي.

والدكتور محمد السديري، هو أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال، إذ أنه حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص نظم معلومات إدارية عام 2000 من جامعة ليستر في المملكة المتحدة.

كما حصل "السديري" على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1996 من جامعة كاليفورنيا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ماجستير في الاقتصاد عام 1996 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1988 من جامعة الملك عبدالعزيز.

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وكان أستاذًا في عدة تخصصات بجامعة الملك سعود حتى عام 2014، وكذلك عمل معيدًا بجامعة الملك عبدالعزيز عام 1989م، وفقًا للموقع الرسمي لجامعة الملك سعود.

وفي عامي 2018/ 2019، شغل منصب المدير العام في صندوق الموارد البشرية "هدف"، وعضوًا في مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو"، وشركة وادي الرياض، وجميعها ممثلًا عن "هدف".