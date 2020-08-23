«الخريف» يقود هيئة المحتوى المحلي بـ 26 عامًا من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"،اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .
وتستعرض «صحيفة صدى» الإلكترونية أبرز المعلومات والمحطات في مسيرة الأستاذ بندر الخريف.
- يعتبر بندر الخريف أول وزيرًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.
- تخرج الخريف في قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الملك سعود، وحصل على عدد من الدورات في الإدارة والقيادة والاستثمار من IMD سويسرا.
- تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف (شركة قابضة لمجموعة شركات صناعية وتجارية واستثمارية).
- كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، (شركة تعمل في مجال صناعة الأعلاف وإنتاج الدواجن وعدد من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة).
-شغل منص رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية - مفسكو (بالشراكة مع شركة كارغيل الأميركية)، شركة تعمل في مجال صناعة النشا والجلوكوز والفركتوز.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل للاستثمار AFG (شركة مالية).
- يمتلك 26 عاماً من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري
ـ- ومن أبرز المهام التي أٌسندت إليه طوال مسيرته الأتي : رئيس مجلس إدارة شركة ميزات للتطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي (في مجال بيع قطع الغيار)،نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكين كابيتال (شركة مالية).
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