شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: معرفة التعافي من كورونا لا تتطلب فحصًا مخبريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضحت وزارة الصحة، أنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد لا تتطلب فحصًا مخبريا.
وأوضحت أنه لإثبات التعافي من " كورونا " يجب التاكد من ان المريض انهى 10 أيام من العزل المنزلي، وليس لديه أعراض " حرارة - كحة - ضيق تنفس " آخر 3 أيام.
وأشارت الوزارة أن المريض يبدأ حساب فترة العزل من تاريخ أخذ العينة الإيجابية وإذا لم يكن لديه أعراض ولم تتبين فتحسب فترة منذ باية ظهور الأعراض وتنتهي إذا أمضى المريض 3 أيام على الأقل بعد اختفاء الأعراض.
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