شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: معرفة التعافي من كورونا لا تتطلب فحصًا مخبريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد لا تتطلب فحصًا مخبريا.

وأوضحت أنه لإثبات التعافي من " كورونا " يجب التاكد من ان المريض انهى 10 أيام من العزل المنزلي، وليس لديه أعراض " حرارة - كحة - ضيق تنفس " آخر 3 أيام.

وأشارت الوزارة أن المريض يبدأ حساب فترة العزل من تاريخ أخذ العينة الإيجابية وإذا لم يكن لديه أعراض ولم تتبين فتحسب فترة منذ باية ظهور الأعراض وتنتهي إذا أمضى المريض 3 أيام على الأقل بعد اختفاء الأعراض.