شكرا لمتابعة خبر عن صلة القرابة بين الملك المؤسس والإمام سعود الذي أهدى السيف الأجرب لـ«آل خليفة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لا يعلم البعض أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي هو عم الملك عبدالعزيز آل سعود؛ حيث يتساءل الكثير عن صلة القرابة فيما بينهم.

ومن جانبه أكد حساب "تاريخ آل سعود" على أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي هو عم الملك عبدالعزيز وهو من أهدى السيف الأجرب الى آل خليفة الكرام بعد معركة جودة عام 1287هـ/1870م.

يذكر أنه بعد مرور 140 عام وعندما زار الملك عبدالله البحرين في1431هـ/2010م تم أرجاع السيف الأجرب للسعودية.