شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يقدم نصيحة للسائقين بشأن المكابح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، نصيحة للسائقين، تتعلق بأداء المكابح في المركبة.
وأكدت المرور على ضرورة تغير المكابح عند ملاحظة ضعفًا في أداءها، لسلامتك وسلامة مركبتك، مشيرة إلى أهمية إجراء فحص دوري لها.
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