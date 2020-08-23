شكرا لمتابعة خبر عن المسميات الوظيفية التي يشملها قرار توطين المهن الهندسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التوطين، المهندس غازي الشهراني، اليوم الأحد، المسميات الوظيفية التي سيشملها قرار توطين المهن الهندسية ووضع حد أدنى لأجورها.

وقال المهندس خلال حديثه لقناة " السعودية "، إن المسميات الوظيفية المستهدفة بالقرار تشمل المهندس الكهربائي والمهندس الزراعي والمهندس المدني والمهندس الجيولوجي والمهندس الكيميائي مهندس الطيران ومهندس نفط ومهندس مناجم ومهندس طائرات عسكرية وغيرها من التخصصات أخرى.

وأضاف أن الدليل الإجرائي الخاص بالقرار، والذي تم وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة، يذكر تفصيلًا كافة التخصصات والمسميات الوظيفية التي يشملها القرار.