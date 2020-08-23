شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بائع الشاي: " انصدمت في صندوق هدف " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ردّ الشاب عبداللطيف جرفان، بائع الشاي الحاصل على ماجستير، على بيان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الذي يُكذبه ويؤكد أنه عمل في 5 فرص وظيفية من قبل.

وأوضح الشاب في مقطع فيديو له، أن امتهن هذه الوظائف ولكن قبل حصوله على الماجستير، مشيرًا إلى أنه عمل كذلك في شركات تجارية ومطاعم بمبالغ زهيدة، وفي أحد مطاعم الوجبات السريعة، وشركة تأمين ومصرف الراجحي .

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وأفاد بأنه عمل كذلك في أحد الفنادق مقابل مبلغ 3 آلاف ريال، بعد حصوله على الماجستير بدرجة امتياز، مضيفًا أن زوجته كانت مبتعثة أيضًا ولم تجد وظائف في المملكة بعد العودة.

وأكد أنه حصل على فرصة عمل كمندوب مشتريات لأحد المطاعم، لكنه خشي نقل عدوى كورونا لأسرته، مختتمًا: " انصدمت، لأني وضحت لهم كل شيء " .