بالفيديو.. قصة مؤثرة لعائلة كاملة تعمل في سوق التمور بمدينة في بريدة

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):رصد مقطع فيديو قصة مؤثرة لعائلة كاملة تعمل في سوق التمور بمدينة في بريدة.
وبحسب المقطع الذي بثته قناة العربية فإن أفراد هذه العائلة يخرجون من منزلهم فجراً متوجهين إلى مدينة التمور في بريدة التي أصبحت مصدر رزق لهذه العائلة في كل موسم.
ويعمل كل فرد من أفراد العائلة في المدينة عملا مختلفا عن الآخر بسوق التمور، فمنهم من يعمل بائعا للتمور والآخر يحمل التمور للزبائن عبر سيارته وهكذا.
ومن جانبه، قال أحد أفراد العائلة الذي يعمل بائعا التمور عبدالله الشمري:" نجيب كراتين ونعدلها "نبيع بحوالي ٢٥٠ ريال يوميا "، مضيفا:" لي أكثر من ٦ سنوات نطلع للسوق من الفجر ونعاود المغرب ".
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