شكرا لمتابعة خبر عن «الكهرباء» توضح معنى الكيلو وات في الساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، معنى مصطلح جديد يتم استخدامه بشكل كبير لديهم وهو «الكيلو وات في الساعة».
وقالت «الكهرباء» إن الكيلو وات في الساعة هو وحدة الطاقة المدفوع ثمنها من قبل المستهلك، من خلال عداد الكهرباء.
وأوضحت الشركة أن الكيلو وات في الساعة يعادل 1000 وات ساعة، كما يرمز لها ك.و.س (KWH).
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