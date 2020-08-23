شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. دور المعلم على منصة "مدرستي" قبل بدء الدراسة عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة التعليم عن دور المعلم على منصة مدرستي قبل العودة إلى الدراسة والتي ستتم عن بُعد في الأسابيع الأولى.
ويقوم المعلم في البداية بالإطلاع على محتوى المنصة وأدواتها، التفاعل وصناعة بية محفظة للتعليم، تعزيز مستوى الإنجاز والدافعية لدى الطلاب، يختار الجدول الدراسي والحصص التي يرغم في تحضيرها.
كما يتابع البدائل المتاحة للعملية التعليمية، يحدد مسارات الدروس وإضافة المحتوى الإثرائي التعليمي للطلاب.
وبعد بدء التعليم يحدد المعلم الواجبات والاختبارات، يفعل الانشطة التعليمية، يقيم الطلاب إلكترونيًا وورقيًا.
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