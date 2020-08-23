شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

و تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، الرياض، نجران، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.