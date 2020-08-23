شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس تقدم رحلات يومية داخلية بدءً من 26 أغسطس بين 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة طيران ناس، أنه سيتم إطلاق رحلات يومية للوجهات الداخلية في المملكة ابتداءً من 27 أغسطس. أعلنت شركة طيران ناس، أنه سيتم إطلاق رحلات يومية للوجهات الداخلية في المملكة ابتداءً من 27 أغسطس. وقالت شركة طيران ناس عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الرحلات ستكون بين الرياض والجوف، والرياض وعرعر.

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