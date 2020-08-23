شكرا لمتابعة خبر عن البريد السعودي يوضح المواد ممنوعة الشحن (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف البريد السعودي أن بعض المواد يُمنع شحنها عبر خدماته، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية والوقائية.

وأشار البريد إلى أنه يُمنع نقل المواد السامة والمعدية، مثل مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والفيروسات، عبر البريد السعودي، إضافة إلى السوائل القابلة للاشتعال مثل القداحات ودهان الزيت والغراء وبعض العطور وأعواد الثقاب والفحم والحطب والألعاب النارية والذخيرة.”

وقال مدير العبيلي مدير إدارة النقل السطحي والترحيل في البريد، المواد الممنوعة هي مواد ممنوعة دوليا وعلى مستوى العالم مثل العطور وحليب الأطفال والبطايات والمواط القابلة للإشتعال.

وأشاف : يوجد طلب لنقل هذا المواد عبر البريد السعودي من قبل العملاء، للك تم توضيح هذه المعلومة.