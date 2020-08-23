شكرا لمتابعة خبر عن سبب إطلاق لقب "صاحب السمو " على بعض الأمراء وليس "صاحب السمو الملكي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يُطلق على بعض الأمراء لقب صاحب السمو الأمير فقط، في حين يُطلق على أمراء آخرين لقب صاحب السمو الملكي.

وكشف حساب "تاريخ آل سعود" ، أن لقب "صاحب السمو الملكي الأمير" يُطلق على ذرية الملك عبدالعزيز " رحمه الله" .

وأضاف أن لقب "صاحب السمو الأمير" يُطلق على باقي فروع آل سعود وكذلك فرع آل عياف من آل مقرن.