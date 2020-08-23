شكرا لمتابعة خبر عن سبب إطلاق لقب "صاحب السمو " على بعض الأمراء وليس "صاحب السمو الملكي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):يُطلق على بعض الأمراء لقب صاحب السمو الأمير فقط، في حين يُطلق على أمراء آخرين لقب صاحب السمو الملكي.
وكشف حساب "تاريخ آل سعود" ، أن لقب "صاحب السمو الملكي الأمير" يُطلق على ذرية الملك عبدالعزيز " رحمه الله" .
وأضاف أن لقب "صاحب السمو الأمير" يُطلق على باقي فروع آل سعود وكذلك فرع آل عياف من آل مقرن.
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