شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. شاحنة كبيرة معلقة على مفرق رماح بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن واقعة غريبة لشاحنة كبيرة مٌعلقة على مفرق رماح على طريق سريع بالرياض. وثق مواطن واقعة غريبة لشاحنة كبيرة مٌعلقة على مفرق رماح على طريق سريع بالرياض. وأظهر الفيديو الشاحنة الكبيرة وهي معلقة من جانب الصندوق الخلفي؛ حيث يبدو أن القائد كان يحاول تخطي اللوحات الإرشادية ولكن علقت الشاحنة بها. وتفاعل الجمهور مع الفيديو موجهين الانتقاد لقائد السيارة على سوء تصرفه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شاحنة كبيرة معلقة على مفرق رماح بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.