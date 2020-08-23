شكرا لمتابعة خبر عن خطوات استعادة البيانات في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد الطلاب لبدء العام الدراسي عن بعد لمدة 7 أسابيع، من خلال زيارة موقع نظام نور من أجل تحديث البيانات، حيث ينسى البعض كلمة المرور واسم المستخدم للدخول

وأوضحت وزارة التعليم خطوات استعادة بيانات نظام نور، حيث يجب الدخول على موقع نور، والضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم.

و إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به، وإدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال

كما يجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال، والانتقال إلى البريد الإلكتروني المُسجّل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.