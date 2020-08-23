تفاصيل إعلان منافسة تطوير مشروع تصميم شبكة المعلومات في الجمارك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت هيئة الجمارك دعوة إلى الشركات المختصة في مجال تصميم شبكات المعلومات للتقديم على منافسة تطوير شبكة المعلومات في الهيئة. وجهت هيئة الجمارك دعوة إلى الشركات المختصة في مجال تصميم شبكات المعلومات للتقديم على منافسة تطوير شبكة المعلومات في الهيئة. وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : "تدعو الجمارك السعودية الشركات المختصة في مجال تصميم شبكات المعلومات للتقديم على منافسة تطوير مشروع تصميم شبكة المعلومات في الهيئة العامة للجمارك ". وللمزيد من التفاصيل حول المنافسة ادخل هنا

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