شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، فضل يوم عاشوراء وشهر محرم، موضحًا أن صيام يوم عشوراء سنة وليس فرضًا.

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، في محرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم محرم وعاشوراء فهو باقي يصام على إنه سنة ولأن الله نجى فيه موسى وقومه فصامه موسى ليشكر الله.

وأضاف : كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم فصامه وأمر المسلمين بصيامه، ثم بعد ذلك جاء رمضان، ورمضان فرض على المسلمين في السنة الثانية، فقال من يشأ يصمه (عاشوراء) ومن شاء فلا يصمه.