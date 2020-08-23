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قام الشاب الحاصل على الماجستير و الذي عرف خلال الأيام الماضية بلقب “بائع الشاي” بالرد على الموارد البشرية ليوضح ما صرحت به الوزارة على خلفية وظائف السابقة و عددها ٥ وظائف.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو شاهد: “بائع الشاي” الحاصل على الماجستير يرد على الموارد البشرية .. و يكشف حقيقةوظائفه السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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