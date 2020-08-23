عاجل #اوامر_ملكية … التفاصيل

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صدر اليوم الأحد ٢٣ اغسطس ٢٠٢٠ أوامر ملكية مايلي نصها :- ‏● تعيين الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحلي والمشتريات الحكومية. Advertisements ‏●إعفاء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه. ‏● إعفاء حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه. ‏● تعيين الدكتور محمد السديري نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة .





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