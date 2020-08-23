«الصحة»: متلازمة الشرق الأوسط التنفسية انتشرت تزامنًا مع كورونا.. وتسببت في حالات حرجة

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية Middle East respiratory syndrome، واختصارها«MERS»، قد انتشرت بشكل كبير بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسببت في دخول بعض المصابين لحالات حرجة، منوهًا إلى أنهما من ضمن نفس فصيلة فيروسات كورونا لكنهما مختلفان.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن (MERS) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية موجود منذ عدة سنوات ومرصود، ويتم متابعة حالاته وتقديم الرعاية اللازمة لها، مشيرًا إلى عدم تسجيل اَي حالة في المملكة منذ شهرين.

وألمح متحدث الصحة، إلى أن الإجراءات الوقائية والاحترازات والتطبيقات المختلفة التي يتبعها الجميع ساهمت ولها دور كبير في عملية الوقاية من انتشار فيروس «MERS» وأيضا قد تكون ساهمت في تقليل ميكروبات متعددة بكتيرية أو فيروسية.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.

اقرأ أيضًا:

الصحة: تسجيل 1109 إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 1702 حالة