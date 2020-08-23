ما هي شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للشباب والفئات المستفيدة؟.. الموارد البشرية تُجيب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط حصول الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 35 سنة دون زواج على معاش الضمان الاجتماعي.

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي الموثق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أهم الشروط للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، والتي كان من بينها أن يكون المستفيد يتيمًا أو من أسرة ضمانية.

الفئات المستحقة للضمان

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي، وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لمعاش الضمان الاجتماعي؛ حيث يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للفئات التالية :

- للشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ومازالوا في مراحل التعليم.

- للشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عامًا ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن.

- للإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن حتى الآن.

- كما يتم الصرف أيضًا للإناث اللاتي لم تلتحقن بوظيفة عمل.

الشروط اللازمة لاستحقاق الضمان

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط اللازمة الواجب توافرها في الشخص المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الشروط هي كما يلي :

- أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية.

- أن يكون المستفيد يتيمًا أو من أسرة ضمانية.

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- أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.

- يستثنى من ذلك المرأة غير السعودية الجنسية المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي إلى المستفيد في حال وجوده في أحد دور الإيواء أو المراكز العلاجية بالمملكة، والتي من خلالها لا يستطيع أن يعول أسرة.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

وفي سياق آخر، فقد دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مؤخرًا جميع المستفيدين من خدماتها إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، حيث يأتي ذلك ضمن حملتها «حدثت بياناتك؟ ضمانك أمانك».

وأوضحت الوزارة الخطوات اللازمة لتحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي جاءت كما يلي:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي (من هنا).

اختيار الملف الشخصي، ثم اختيار تحديث البيانات.

مراجعة البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية.

الضغط على إرسال الطلب.

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