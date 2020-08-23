يحتوي على 27 سريرًا.. تدشين جراحة اليوم الواحد بمستشفى المدينة المنورة

للأقسام والتخصصات كافة..
دشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بتجمّع مستشفى المدينة المنورة مساء اليوم الأحد، قسم جراحة اليوم الواحد لأقسام وتخصصات المستشفى كافة، ومنها عيادات الأنف والأذن والحنجرة وعيادات العظام والباطنية وقسم الجراحة العامة.
وأوضح المدير التنفيذي لتجمّع مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري، أن قسم جراحة اليوم الواحد يحتوي على 27 سريرًا مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية لخدمة أهالي وزوار المنطقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه مستشفى المدينة المنورة من وزارة الصحة، ممثلة بصحة المنطقة للوصول لطاقته الاستيعابية الكاملة وفق الخطة المعتمدة وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.
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