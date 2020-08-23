«الصحة» تُحذِّر من تبادل المتعلقات الشخصية

شدد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية استمرار ارتداء الكمامة وأخذ المسافة الكافية بين الأشخاص وعدم تبادل المتعلقات الشخصية.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إن ارتداء الشخص المصاب بفيروس كورونا الكمامة حتى ولو كان لا يعلم إصابته بالفيروس يسهم في منع انتقال العدوى للآخرين.

وأشار، إلى أن من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل:(لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّ أعراض).

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وأكد، ضرورة أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، موضحًا أن الأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 307.479 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم أنّه تمّ تسجيل 1702حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 280.143حالة، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3649 حالة.