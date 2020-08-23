وزير التعليم يُكلف الجهني مديرًا للتعليم بمحافظة ينبع

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا يقضي بتكليف سليم بن عبيان الجهني مديرًا للتعليم في محافظة ينبع. وتقدم الجهني بالشكر، لوزير التعليم ولنائبه على ثقتهما بتكليفه مديرًا لتعليم ينبع.

يُشار، إلى أن الجهني، يُعد واحدًا من الكفاءات الإدارية التربوية التعليمية، وله العديد من الإسهامات والمنجزات التعليمية؛ حيث عمل معلمًا ومشرفًا تربويًاً، ورئيسًا لقسم القيادة المدرسية ثم مساعدًا للشؤون التعليمية.