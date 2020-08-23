بـ 6 خطوات.. تعرَّف على استعادة البيانات في نظام نور للاستفادة من منصة مدرستي

استعدادًا لبدء العام الدراسي عن بُعد
حددت وزارة التعليم خطوات استعادة بيانات نظام نور؛ حيث يتزايد هذه الأيام معدل زيارات موقع نظام نور من أجل تحديث بيانات الطلاب وأولياء الأمور استعدادًا لبدء العام الدراسي عن بعد لمدة 7 أسابيع.
وتضمنت الخطوات الدخول على موقع نور عبر الرابط التالي (هنا) https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx، ثم الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم ثم إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به.
وتشمل الخطوات إدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال كما يجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال وأخيرًا الانتقال إلى البريد الإلكتروني المسجل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.
وفي وقت سابق دعت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين إلى تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب، وذلك بهدف الاستفادة من منصة مدرستي.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»: «حرصًا من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا؛ نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب».
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 6 خطوات.. تعرَّف على استعادة البيانات في نظام نور للاستفادة من منصة مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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