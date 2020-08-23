إدارات التعليم بالمناطق تواصل تسليم الكتب الدراسية

واصلت إدارات التعليم في العديد من المناطق توزيع الكتب الدراسية وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد 1442. وبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في توزيع الكتب الدراسية في 1538 مدرسة يدرس بها 400 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت الإدارة أنها بدأت هذا الأسبوع تنفيذ خطة توزيع الكتب الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدةً أن أعضاء الهيئة الإدارية بالمدارس (قادة المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين والإداريين) سيتواجدون طيلة الأسبوع في المدارس لتسليم الكتب، وأن كل مدرسة ستتولى عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها، من خلال جداول زمنية تم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية.

428 ألفا في الشرقية

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن عدد الطلاب والطالبات الذين سينضمون للدراسة عن بعد في المنطقة الشرقية 428 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس التعليمية في المنطقة البالغ عددها 1819 مدرسة.

تنظيم احترازي بمكة

أوضح المدير للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي أن الهيئة الإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم قاموا بتنظيم تسليم المقررات الدراسية لأولياء الأمور، وذلك من خلال تعقيم المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية .