جامعة الأميرة نورة تطلق هويتها البحثية

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن هويتها البحثية التي ارتكزت فيها على نمط الحياة والصحة والرفاه، إضافة إلى تعزيز القدرة البحثية والابتكار والنهج الشامل في تعزيز الصحة.

وبينت وكلية الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة أريج بنت عبدالكريم الخلف، أن الهوية البحثية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، استندت على أولويات الخطة الإستراتيجية للجامعة، والمنبثقة من هذه الرؤية الوطنية 2030، فكان نتاج ذلك هوية بحثيّة عنوانها الريادة في الصحة والتقنية وتحقيق جودة الحياة ورفاه المجتمع، مؤكدة على أنه في ظل إرساء قواعد هذه الهوية البحثية الواعدة؛ «كُلنا أمل وثقة كبيرة بسواعد باحثات (نورة) لدعم هذه الهوية التي تصب في مخرجات صرح تمكين المرأة لتحقيق تميز الجامعة وتبوئها سلم التصنيف محلياً وإقليمياً ودولياً».

من جانبها أوضحت عميدة عمادة البحث العلمي الدكتورة خلود بنت سعد المقرن، بأن تحديد الهوية البحثية للجامعة جاء متوافقا مع خطتها الإستراتيجية، مما استلزم دراسة علمية متعمقة للوضع البحثي السابق والوضع الراهن، واستشراف المستقبل من أجل الريادة في المجال البحثي للهوية المحددة.