السعودية اليوم / كلية التقنية برفحاء تدرج ما يتعلق بشؤون المتدربين من أنظمة وأدلّة في قناة "التليقرام"



رفحاء 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

‏ أوضحت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أن جميع التعليمات والأنظمة ستُدرج في في قناة "التليقرام" المخصّصة للإجابة عن تساؤلات واستفسارات المتدربين بكل مايتعلق بشؤون المتدربين من أنظمة وأدلة.

يشار إلى أن أعضاء الهيئة التدريبية بالكلية باشروا أعمالهم اليوم وسط اهتمام وتطبيق للإجراءات الاحترازية، الواردة من وزارة الصحة، والتقيد بشعار ‫"نعود_بحذر‬ "، استعداداً لاستقبال المتدربين،وانطلاق العام الدراسي الجديد 1442هـ.

مؤكدين أن انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة يتطلب من الجميع مزيداً من البذل والحرص والمتابعة، واستشعار المسؤولية، والاستمرار في العمل الدؤوب والمنظّم؛ لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريبية وانطلاقة قوية وجادة، ووصولاً إلى تحقيق تطلعات وآمال القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن الغالي وأبنائه.

// انتهى //

22:53ت م

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