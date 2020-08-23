السعودية اليوم / مدير تعليم الليث يتفقّد سير الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد



مكة المكرمة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

تفقّد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، اليوم ، سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ ، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بالليث ، برفقة المستشار التعليمي عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، ومدير مكتب التعليم بالليث الدكتور علي بن حامد الهلالي .

كما شارك في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفق الخطة الزمنية المنظمة التي حددتها الإدارة ، التي تتماشى مع ما أكدت عليه من ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حين تسليمها .

وأهاب الحازمي خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور بأهمية دور شراكة الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم ، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم ، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي .

في حين تابع مساعدو مدير التعليم والقيادات التعليمية استعدادات المدارس في مكاتب التعليم كافة، واطلعوا على جهود المدارس في توزيع المقررات وتنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة ، والتزامها بتحقيق الإجراءات الصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس

وأشاد الدكتور زكي الحازمي ، بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات في الوقت المناسب ، مؤكداً بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على المقررات الدراسية ، وصونها ، وضرورة حثّ الطلاب والطالبات على رفع مكانتها ، تقديرًا لأهمية الكتب المدرسية وما تتضمنه من آيات كريمات ، وأحاديث نبوية شريفة.

من جانب آخر رحّبت إدارة التعليم اليوم بعودة أكثر من (٥٠٠٠) معلم ومعلمة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ، ليستكملوا رحلة ‎التعليم عن بُعد لخدمة (٣٢) ألف طالب وطالبة.

// انتهى //

22:49ت م

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مكة المكرمة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واستفقّد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، اليوم ، سير العمل والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ ، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بالليث ، برفقة المستشار التعليمي عبدالرحمن بن حسين باعفيف ، ومدير مكتب التعليم بالليث الدكتور علي بن حامد الهلالي .كما شارك في توزيع المقررات الدراسية على الطلاب وأولياء أمورهم وفق الخطة الزمنية المنظمة التي حددتها الإدارة ، التي تتماشى مع ما أكدت عليه من ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حين تسليمها .وأهاب الحازمي خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور بأهمية دور شراكة الأسرة مع المدرسة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم ، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم ، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي .في حين تابع مساعدو مدير التعليم والقيادات التعليمية استعدادات المدارس في مكاتب التعليم كافة، واطلعوا على جهود المدارس في توزيع المقررات وتنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة ، والتزامها بتحقيق الإجراءات الصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وأشاد الدكتور زكي الحازمي ، بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة بما يسهم في نجاح توزيع المقررات الدراسية لتكون بين يدي الطلاب والطالبات في الوقت المناسب ، مؤكداً بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على المقررات الدراسية ، وصونها ، وضرورة حثّ الطلاب والطالبات على رفع مكانتها ، تقديرًا لأهمية الكتب المدرسية وما تتضمنه من آيات كريمات ، وأحاديث نبوية شريفة.من جانب آخر رحّبت إدارة التعليم اليوم بعودة أكثر من (٥٠٠٠) معلم ومعلمة استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ، ليستكملوا رحلة ‎التعليم عن بُعد لخدمة (٣٢) ألف طالب وطالبة.// انتهى //22:49ت م0188

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