

جيبوتي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجيبوتية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بجمهورية جيبوتي بلغ 60 شخصًا.

// انتهى //

22:27ت م

0185



جيبوتي 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجيبوتية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 5 آلاف و 382 حالة.وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بجمهورية جيبوتي بلغ 60 شخصًا.// انتهى //22:27ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.