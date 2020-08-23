السعودية اليوم / محافظ العرضيات يلتقي بأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة



جدة 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

التقى محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، اليوم، بأعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، وذلك بمقر أحد المشروعات السياحية بالعرضيات.

ونوقش خلال اللقاء الخدمات السياحية والترفيهية بالمحافظة والخطط المستقبلية للمهرجانات والفعاليات التي ترسخ مكانة العرضيات الحضارية وعمقها التاريخي، وتفردها بمجموعة من المقومات السياحية، كما اُستُعرِضت التحضيرات والاستعدادات لإقامة مهرجان العسل والربيع القادم.

وحث الشريف خلال اللقاء جميع الجهات المعنية العمل بروح الفريق الواحد والتكاتف لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

// انتهى //

22:26ت م

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