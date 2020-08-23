

الشقيق 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات ، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.

ووفقاً لرئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ، فإن الجوالات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح ، من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

ونوه عتودي ، بمساندة الأجهزة الأمنية والصحية من أجل تكثيف الرقابة على قاعات الأفراح والاستراحات ، مشدداً على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقرّرة في هذا الشأن ، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال وجود ملحوظات أو مخالفات أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل أصحاب القاعات والاستراحات بالمركز ، متمنياً السلامة للجميع.

// انتهى //

22:10ت م

0183



الشقيق 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسكثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب ، جولاتها الميدانية على قاعات الأفراح والاستراحات ، بمشاركة الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.ووفقاً لرئيس البلدية المكلف هادي بن علي عتودي ، فإن الجوالات شملت عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح ، من أجل التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.ونوه عتودي ، بمساندة الأجهزة الأمنية والصحية من أجل تكثيف الرقابة على قاعات الأفراح والاستراحات ، مشدداً على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقرّرة في هذا الشأن ، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال وجود ملحوظات أو مخالفات أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل أصحاب القاعات والاستراحات بالمركز ، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //22:10ت م0183

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جازان تكثّف جولاتها على قاعات الأفراح والاستراحات بمركز الشقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.