السعودية اليوم / لجنة تعديات بيش تزيل تعديات بمساحة 22 ألف متر مربع



بيش 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش بمنطقة جازان عددًا من التعديات تقع شمال وشرق المحافظة بمساحة تقريبية 22 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها في مواقع مختلفة بالمحافظة .

وأوضح محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ، أن لجنة التعديات أزالت التعديات التي أُحدثت على أراض ٍ عامة ، وأرض جامعة جازان التي تقع شمال مدينة بيش بإقامة عقوم ترابية وتشجير وشبوك أغنام بمساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع ، وإزالة أحواش تبلغ مساحتها 7 آلاف متر مربع في قرية الدمنة شمال مركز مسلية .

وبين أبو شرحة ، أنه جرى تسليم الأراضي لبلدية المحافظة وجامعة جازان ، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة بمراقبة ومتابعة أي إحداثيات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها ، والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير ، وسوف تُطبّق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع وفقاً لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه .

وأبانت لجنة التعديات بمحافظة بيش أن من يتعاون معها، ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالته فإن اللجنة ستراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.

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21:39ت م

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