السعودية اليوم / انطلاق البرامج التدريبية الخاصة بمنصّة "مدرستي" بتعليم صبيا



صبيا 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أطلقت إدارة تعليم صبيا اليوم ، البرامج التدريبية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة "مدرستي" لشاغلي الوظائف التعليمية من مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات، وذلك من خلال "المدربين المركزيين" في الإدارة.

وتهدف البرامج التدريبية لإكساب المتدربين مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلبة ضمن خطة إدارة تعليم صبيا واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، حيث تضم المرحلة الأولى تقديم 37 برنامجا تدريبيًا بمجموع 148 ساعة تدريبية تستهدف المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ، فيما خصّص للمرحلة الثانية والموجهة للمعلمين والمعلمات أكثر من 200 برنامج تدريبي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 15 من شهر محرم الجاري .

ويأتي ذلك مع عودة أكثر من 14 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم اليوم ، من خلال الحضور الفعلي ( المعلم - المعلمة ) للمدرسة يومًا واحدًا على الأقل أسبوعيًا ، وفق ما ورد في البيان الصادر من وزارة التعليم بشأن آلية عودة المدارس في ظل جائحة فيروس

كما تواصل مدارس إدارة تعليم صبيا توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة وذلك بمشاركة قيادات الإدارة.

// انتهى //

21:39ت م

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صبيا 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم صبيا اليوم ، البرامج التدريبية الخاصة بمهارات استخدام نظام إدارة التعليم الإلكتروني منصّة "مدرستي" لشاغلي الوظائف التعليمية من مشرفين ومشرفات وقادة مدارس ومعلمين ومعلمات، وذلك من خلال "المدربين المركزيين" في الإدارة.وتهدف البرامج التدريبية لإكساب المتدربين مهارات استخدام المنصّة، وتعزيز المفاهيم الأساسية في التعليم الإلكتروني المتمركز حول الطلبة ضمن خطة إدارة تعليم صبيا واستعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1442، حيث تضم المرحلة الأولى تقديم 37 برنامجا تدريبيًا بمجموع 148 ساعة تدريبية تستهدف المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ، فيما خصّص للمرحلة الثانية والموجهة للمعلمين والمعلمات أكثر من 200 برنامج تدريبي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 15 من شهر محرم الجاري .ويأتي ذلك مع عودة أكثر من 14 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم اليوم ، من خلال الحضور الفعلي ( المعلم - المعلمة ) للمدرسة يومًا واحدًا على الأقل أسبوعيًا ، وفق ما ورد في البيان الصادر من وزارة التعليم بشأن آلية عودة المدارس في ظل جائحة فيروس كورونا كما تواصل مدارس إدارة تعليم صبيا توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقًا للإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة وذلك بمشاركة قيادات الإدارة.// انتهى //21:39ت م0177

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