السعودية اليوم / فرنسا تعلن عن رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية بكورونا



باريس 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة:إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا ارتفع إلى حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة.

// انتهى //

21:24ت م

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باريس 04 محرم 1442 هـ الموافق 23 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يمثّل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في مايو لمكافحة الجائحة.وقالت الوزارة:إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا ارتفع إلى حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح 30513 حالة.// انتهى //21:24ت م0172

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