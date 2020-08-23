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شكرا لقرائتكم إصدار أول شهادة تسجيل لعلامة صوتية تجارية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إصدار أول شهادة تسجيل لعلامة صوتية تجارية في السعودية
من خلال خدمة العلامات التجارية لهيئة الملكية الفكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور أول شهادة تسجيل لعلامة صوتية تجارية في المملكة.
ودعت هيئة الملكية الفكرية الراغبين بالتقديم من خلال خدمة العلامات التجارية عبر الرابط هنا.
جدير بالذكر أن هيئة الملكية الفكرية تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، ولها في سبيل تحقيق أهدافها المهمات والاختصاصات الآتية:
إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها، بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها.
توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور.
التوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها.
تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.
إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالملكية الفكرية.
تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية، لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.
إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية، والإقليمية، والعالمية.
الترخيص للأنشطة ذات العلاقة في مجال عمل الهيئة.
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