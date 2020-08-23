السعودية | هذه حقيقة فيديو شاب الماجستير السعودي بائع الشاي

شكرا لقرائتكم هذه حقيقة فيديو شاب الماجستير السعودي بائع الشاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" حقيقة الفيديو الذي انتشر ويظهر فيه شاب سعودي وهو يمتهن بيع "شاي الجمر" بزي التخرج.

وكان الشاب قد قال في الفيديو، إنه لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل رغم حمله درجة الماجستير من إحدى الجامعات الأميركية.

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وتواصل صندوق تنمية الموارد مع الشاب والتقاه لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

واتضح، وفقاً للسجلات الإدارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل "طاقات" التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن حصل على 5 فرص وظيفية. وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي.

وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي من هذه الوظائف.