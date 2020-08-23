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افتتح محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، مهرجان الأرض والتراث في نسخته الأولى، المقام في سوق السبت، والذي نظمته بلدية تنومة، بحضور الأمير ناصر بن عبدالرحمن بن فرحان، ومديري الإدارات والجهات الحكومية.
وكان في استقبال الضيوف رئيس البلدية عبدالله بن مفرح الشهري؛ حيث قاموا بجولة على المهرجان الذي تنوعت أركانه بين المنتجات الزراعية، وكذلك بيع القطع التراثية، والأركان التعريفية للجهات الحكومية والتطوعية وأركان مخصصة للأسر المنتجة.
ثم اتجه الحضور للحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، بعدها ألقى رئيس بلدية تنومة، كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين بالمهرجان، الذي يعد الأول بالمحافظة، تلاها مشاركة فرقة تنومة الشعبية.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات، ومشاركة فاعلة من الجهات الأمنية، فيما يشار إلى أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام.
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 10:00 PM
ضمن فعاليات صيف 2020شاهد.. محافظ "تنومة" يفتتح مهرجان الأرض والتراث الأول
افتتح محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، مهرجان الأرض والتراث في نسخته الأولى، المقام في سوق السبت، والذي نظمته بلدية تنومة، بحضور الأمير ناصر بن عبدالرحمن بن فرحان، ومديري الإدارات والجهات الحكومية.
وكان في استقبال الضيوف رئيس البلدية عبدالله بن مفرح الشهري؛ حيث قاموا بجولة على المهرجان الذي تنوعت أركانه بين المنتجات الزراعية، وكذلك بيع القطع التراثية، والأركان التعريفية للجهات الحكومية والتطوعية وأركان مخصصة للأسر المنتجة.
ثم اتجه الحضور للحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، بعدها ألقى رئيس بلدية تنومة، كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين بالمهرجان، الذي يعد الأول بالمحافظة، تلاها مشاركة فرقة تنومة الشعبية.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات، ومشاركة فاعلة من الجهات الأمنية، فيما يشار إلى أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام.
، شاهد.. محافظ "تنومة" يفتتح مهرجان الأرض والتراث الأول ،
المصدر : الخليج 365
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