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شاهد.. محافظ "تنومة" يفتتح مهرجان الأرض والتراث الأول

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات صيف 2020

افتتح محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، مهرجان الأرض والتراث في نسخته الأولى، المقام في سوق السبت، والذي نظمته بلدية تنومة، بحضور الأمير ناصر بن عبدالرحمن بن فرحان، ومديري الإدارات والجهات الحكومية.


وكان في استقبال الضيوف رئيس البلدية عبدالله بن مفرح الشهري؛ حيث قاموا بجولة على المهرجان الذي تنوعت أركانه بين المنتجات الزراعية، وكذلك بيع القطع التراثية، والأركان التعريفية للجهات الحكومية والتطوعية وأركان مخصصة للأسر المنتجة.


‏ثم اتجه الحضور للحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، بعدها ألقى رئيس بلدية تنومة، كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين بالمهرجان، الذي يعد الأول بالمحافظة، تلاها مشاركة فرقة تنومة الشعبية.


وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات، ومشاركة فاعلة من الجهات الأمنية، فيما يشار إلى أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام.

شاهد.. محافظ

شاهد.. محافظ

شاهد.. محافظ

شاهد.. محافظ

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شاهد.. محافظ

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 10:00 PM

ضمن فعاليات صيف 2020

شاهد.. محافظ "تنومة" يفتتح مهرجان الأرض والتراث الأول
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

افتتح محافظ تنومة مسفر بن حامد آل محضي، مهرجان الأرض والتراث في نسخته الأولى، المقام في سوق السبت، والذي نظمته بلدية تنومة، بحضور الأمير ناصر بن عبدالرحمن بن فرحان، ومديري الإدارات والجهات الحكومية.


وكان في استقبال الضيوف رئيس البلدية عبدالله بن مفرح الشهري؛ حيث قاموا بجولة على المهرجان الذي تنوعت أركانه بين المنتجات الزراعية، وكذلك بيع القطع التراثية، والأركان التعريفية للجهات الحكومية والتطوعية وأركان مخصصة للأسر المنتجة.


‏ثم اتجه الحضور للحفل الخطابي الذي بدأ بالسلام الملكي، بعدها ألقى رئيس بلدية تنومة، كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين بالمهرجان، الذي يعد الأول بالمحافظة، تلاها مشاركة فرقة تنومة الشعبية.


وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات، ومشاركة فاعلة من الجهات الأمنية، فيما يشار إلى أن المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام.

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، شاهد.. محافظ "تنومة" يفتتح مهرجان الأرض والتراث الأول ،
المصدر : الخليج 365

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